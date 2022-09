Parte l'anno scolastico a Cascina: sindaco e assessore regionale salutano gli alunni

Prima all'istituto comprensivo De André di San Frediano, poi al Liceo Pesenti. Il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l'assessore all'istruzione Claudio Loconsole hanno augurato buon anno scolastico agli studenti di medie e superiori accompagnati da Alessandra Nardini, assessora regionale all’istruzione, e da Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa. Due tappe significative: alle De André per dare il benvenuto alla nuova dirigente scolastica Paola Ercolano e al Pesenti per portare i saluti ai ragazzi delle superiori dopo averlo fatto, lo scorso anno, al liceo artistico Russoli. La dirigente Ivana Carmen Katia Savino ha accolto le autorità davanti ai 225 liceali che affrontano il loro primo anno, rivolgendo anche un affettuoso e commovente saluto a due ragazzi ucraini scappati dalla guerra. Applauditissimo il professor Nick Vicari che, in kilt scozzese, ha imbracciato la sua cornamusa facendola risuonare nell’atrio del liceo.