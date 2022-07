Quartiere di Cisanello, al via il cantiere per la realizzazione del nuovo 'Parco Europa'

Oltre 60mila metri quadrati, 500 nuove piante d'alto fusto come querce, aceri e betulle, 750 arbusti perenni. E ancora 500 metri di pista ciclabile, aree attrezzate, panchine, speciali sensori per monitorare le emissioni assorbite dalle specie arboree. È partito in questi giorni l'allestimento del cantiere che porterà alla realizzazione, entro il febbraio del 2023, del nuovo Parco Europa a Cisanello. Per un investimento complessivo di circa 800mila euro, metà comunale e metà regionale. Un progetto, quello realizzato dal Comune di Pisa, che ha ottenuto il secondo posto (su 54 comuni toscani partecipanti) al bando della Regione Toscana sui "progetti integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano". Stamattina, venerdì 8 luglio, la presentazione dei lavori.

Fortemente voluto dalla Giunta, il Parco darà nuova linfa al quartiere. "Un vero e proprio polmone verde - spiega l'assessore al verde e cura della qualità urbana Raffaele Latrofa - che realizziamo concretamente grazie alla nostra capacità di intercettare finanziamenti ed elaborare progetti. Prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile, e ancora zone di ombreggiatura, parchi dedicati ai giochi dei bambini". Insomma, "niente a che vedere con quello che abbiamo trovato prima", sottolinea l'assessore.

"L'asset della nostra giunta - ribadisce il sindaco di Pisa Michele Conti - è quello di non consumare suolo. Lo dicono i numeri e le tabelle. E la dimostrazione plastica è questa, un'area dove sorgerà un parco urbano fruibile da tutti. La città avrà quindi sostanzialmente tre grandi parchi: quello urbano di Pisanova-Cisanello (il Parco Europa, appunto), quello di viale delle Piagge, che esiste dal 1860, e il Parco di via Pungilupo".