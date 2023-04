Capannoli: partiti i lavori per il nuovo centro polifunzionale a Santo Pietro Belvedere

Un centro polifunzionale destinato alla famiglia, nel centro di Santo Pietro Belvedere. Ha preso avvio ieri, 26 aprile, la demolizione dell’immobile da ricostruire e collegare al centro sociale per destinarlo alla nuova funzione. Un progetto di complessivi 950mila euro, ammesso al finanziamento di 798mila euro dal Ministero dell’Istruzione a luglio scorso ed inserito successivamente nei fondi Pnrr, con il comune che coprirà il restante importo.

"Una splendida notizia - commenta soddisfatta il sindaco Arianna Cecchini - dopo le complicatissime procedure di affidamento dei lavori, ieri per la nostra comunità è stata davvero una bella giornata. Ricordo che il progetto avviato ieri è scaturito da un percorso partecipativo in cui l’Amministrazione Comunale ha coinvolto la cittadinanza per decidere la destinazione di quegli spazi. #Spazicomunicanti era il titolo del percorso partecipativo, proprio per la presenza di due edifici che diventeranno un unico spazio a disposizione delle famiglie. Davvero una bella esperienza che tra pochi mesi vedrà il proprio compimento".