Sono ormai pronti a partire i lavori per la nuova Casa di Comunità del litorale pisano, quella che nascerà da un intervento di ampliamento e riqualificazione dell'attuale di distretto di via Andò, a Marina di Pisa, grazie a un investimento di circa 900mila euro finanziato dall'Ausl Toscana Nord Ovest con risorse provenienti dal Pnrr e il supporto della SdS Pisana e del Comune di Pisa.

Il cantiere, spiega l'azienda sanitaria, è già stato consegnato all'impresa incaricata dall'esecuzione dei lavori e da giovedì entrerà in funzione anche la struttura mobile collocata all'esterno, per un ulteriore investimento di circa 20mila euro, pensato per ridurre al minimo i disagi alla popolazione durante il cantiere, che si protrarrà per circa un anno. Nella struttura mobile saranno collocati il Cup e il Centro prelievi, che entreranno in funzione da giovedì 30, mentre nei locali del distretto non interessati dal cantiere, resteranno attivi gli ambulatori della guardia turistica e della guardia medica. In questo modo non ci saranno interruzioni o spostamenti di servizi.

Rimarranno sul litorale anche i tre medici di famiglia: la dottoressa Monica Balestri si trasferirà negli ambulatori di via Ivizza, a Marina di Pisa, mentre la dottoressa Josephine Liserre e il dottor Fabrizio Lucisano andranno negli ambulatori dell'Ausl Toscana Nord Ovest di Tirrenia. Qui si sposterà anche la pediatra Susanna Cerri, mentre la collega Giulia Di Bernardo riceverà al distretto del Cep, in via Gentile da Fabriano, dove si sposteranno anche le visite ambulatoriali ginecologiche.