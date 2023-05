A giugno la partenza dei lavori per la nuova Piazza Garibaldi di Castelfranco

Manca poco all’inizio dei lavori nella Piazza Garibaldi di Castelfranco di Sotto. I primi interventi, che avranno avvio entro il mese di giugno, saranno quelli di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei percorsi pedonali dell’area. L’Amministrazione Comunale ha illustrato il progetto in una conferenza stampa, venerdì 19 maggio, nella Mediateca della Biblioteca Comunale alla presenza di: Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco; Federico Grossi, assessore al Centro Storico e all’Ambiente; Paolo Nuti presidente del Comitato Palio dei Barchini con le Ruote; Paolo Marinari, nuovo presidente del Ccndel Centro Storico, Luca Favilli di ConfCommercio Pisa; i progettisti Ing. Profeti dello studio Ingegno di Ponte a Egola, vincitore del concorso di idee indetto dall’amministrazione comunale a giugno 2019.

Nell’occasione è stata presentata anche la mostra allestita all’interno della Biblioteca, con esposizione di 8 tavole illustrative del progetto completo che comprende anche la rigenerazione urbana della piazza, che saranno visibili per un mese a tutta la cittadinanza.

I lavori

L’intervento di manutenzione straordinaria si inserisce all’inizio di un percorso di trasformazione dello spazio aperto di Piazza Garibaldi che prevede una vera e propria svolta per Castelfranco di Sotto. La piazza, secondo le intenzioni, sarà più dinamica e connessa con le realtà circostanti, aperta e fruibile da tutti grazie a una varietà di microambienti che la renderanno adatta a ogni età e vivibile nelle varie stagioni dell’anno. Nelle opere previste è inserito il rifacimento dei percorsi e degli spazi pedonali all’interno della piazza che, allo stato attuale, vede un esteso dissesto soprattutto della pavimentazione. L’obiettivo principale dell’intervento risulta essere la riqualificazione dello spazio aperto in questione, con particolare attenzione agli spazi e servizi connessi, volti anche alla valorizzazione del sistema del verde, al miglioramento della sostenibilità ambientale ed al rafforzamento delle reti ecologiche.

Il quadro economico

I lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei percorsi pedonali ammonta a 305mila euro ed è finanziato principalmente tramite contributi ministeriali per la messa in sicurezza degli edifici e dei territori dei Comuni, confluiti nei fondi Pnrr, grazie ad un contributo pari a 275mila euro; gli ulteriori 30mila euro sono coperti finanziariamente da contributo.

Dopo il primo intervento, gli step successivi di 'rigenerazione urbana' che interessano Piazza Garibaldi - da progetto denominato 'Una piazza resiliente per Castelfranco' - risultano suddivisi in due lotti rispettivamente di importo pari a 250mila euro e 615mila euro. Il primo lotto inoltre risulta ammesso alla graduatoria regionale che finanzia gli interventi di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio nonché a sostegno della riqualificazione dei Ccn.

La piazza

L’intervento in progetto si colloca nel centro urbano del Comune di Castelfranco di Sotto. L’area interessata dal progetto ha un’estensione di circa 7.500 m2. La piazza oggetto di intervento è caratterizzata allo stato attuale da alcune criticità, in primo luogo il dissesto della pavimentazione ed il degrado di varie aree all’interno di essa.

Il progetto prevede che siano mantenute le alberature perimetrali quali i tigli, ippocastani, lecci ma saranno rimossi i pini attualmente presenti per motivi di sicurezza e stabilità delle piante. Una decisione presa a seguito di una relazione agronomica propedeutica alla progettazione. Nella nuova piazza si sostituiscono i pini con nuove alberature introducendo nuove specie dall'accentuato valore estetico e dalla forte resistenza in ambiente urbanizzato. Saranno privilegiate specie autoctone o naturalizzate, garantendo così una maggiore sostenibilità ambientale (biodiversità ed essenze tutelata) ed economica (minor cura del verde).

I prossimi interventi

Nei prossimi lotti di intervento che riguarderanno il 'progetto di rigenerazione urbana', è prevista la realizzazione di una grande area gioco, uno spazio appositamente dedicato ai bambini, nel quale troveranno posto scivoli, dondoli, altalene e scalata, giochi a molla e disegni a terra. Giochi liberamente usufruibili da portatori di handicap e diversamente abili. Sarà un luogo in forte sinergia con il polo dell’infanzia (asilo nido e scuola materna) presente di fronte alla Piazza che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale sarà ampliato ulteriormente per rispondere alle nuove esigenze della comunità di Castelfranco.

Nella piazza sorgerà anche un chiosco e dei locali per i servizi igienici per i quali si prevede una struttura in legno con un pergolato esterno che svolgerà la funzione di ombreggiamento e riparo, ma soprattutto delimiterà un’area dalla forte valenza estetica e simbolica, diventando uno degli elementi su cui ruota la vita della nuova piazza.