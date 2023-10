San Giuliano Terme: partiti i lavori per la piscina comunale

Iniziati i lavori alla piscina comunale di San Giuliano Terme. Dopo che l'amministrazione comunale aveva annunciato le operazioni di svuotamento dei locali è stato allestito il cantiere che si è messo subito in moto. Gli interventi porteranno al rinnovamento di un'infrastruttura importante per il territorio sangiulianese e per buona parte dell'area pisana. Le operazioni edilizie comprendono: rifacimento della centrale termica, riqualificazione ed ammodernamento dei servizi igienici, il rifacimento degli impianti di trattamento acqua, sostituzione di parte degli infissi, rifacimento della pavimentazione e altre opere complementari o di finitura.

“Eravamo in trepidante attesa per l'inizio di questi interventi - dice l'assessore allo Sport Roberta Paolicchi - la piscina di San Giuliano Terme rappresenta una delle più importanti infrastrutture pubbliche dell'intera area pisana e siamo orgogliosi di poter iniziare il cammino per restituire alla cittadinanza un luogo completamente rinnovato, ma soprattutto che tornerà ad essere vivo, a riprendere il proprio ruolo di centralità per lo sport e l'attività fisica". "San Giuliano Terme è terra di sport - prosegue - con una fitta presenza di impianti sportivi e di atleti ed atlete che stanno ottenendo importanti risultati di squadra ed individuali. Ci tengo a ringraziare gli uffici comunali per aver captato le risorse economiche tramite il bando ministeriale sport e periferie, grazie al quale abbiamo ottenuto un fondamentale corroborante per finanziare l'opera”.

“I lavori per la nostra piscina non erano affatto scontati - afferma il sindaco Sergio Di Maio - soprattutto per l'investimento molto importante rispetto alle risorse che ha a disposizione il nostro Comune, ma siamo stati determinatissimi a voler portare avanti questo impegno che ci siamo presi con la comunità sangiulianese e nonostante l'impennata dei prezzi, che ha fatto schizzare il quadro economico da 1,298 a 1,498 milioni di euro, siamo andati avanti attingendo da risorse proprie". "Colgo l'occasione per ringraziare l'ufficio tecnico del Comune che instancabilmente ha trovato le risorse e lavorato a tutta la parte preliminare fatta di un lungo periodo di procedimenti amministrativi indipendenti dalla nostra volontà ed ovviamente buon lavoro a tutti gli addetti che porteranno a termine i lavori. Siamo di fronte ad un momento importante per la nostra comunità, non vediamo l'ora di veder rivivere la nostra piscina” conclude Di Maio.