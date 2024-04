Sono partiti dalla scorsa settimana i lavori per il rifacimento del tetto della palestra di Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme.

La riqualificazione dell'immobile troverà attuazione partendo proprio dal tetto, con la rimozione dei vecchi manufatti, a favore della realizzazione del nuovo manto di copertura. Nel dettaglio, sarà in pannelli sandwich curvilinei autoportanti e coibentati. E' poi previsto un laminato superiore in lamiera zincata preverniciata 5/10 ed uno inferiore dello stesso materiale, con corpo centrale isolante in poliuretano espanso a celle chiuse. Le travi a Y saranno impermeabilizzate con applicazione sull’estradosso di guaina liquida elastica monocomponente, con funzione anticarbonatazione; le lattonerie a protezione della sommità dei parapetti, ovvero a raccordo degli elementi, saranno sostituite.

E' prevista anche l'installazione di sistemi anticaduta per l'effettuazione in sicurezza delle successive operazioni di manutenzione in copertura, consistenti, per il corpo della palestra, in un parapetto di tipo permanente, sostituendo così l'impiego di parapetti temporanei durante le fasi di lavoro (ottimizzando al massimo i costi di rifacimento della copertura) e per il corpo spogliatoi, da linea di ancoraggio tipo C (ancorata alle travi di copertura). La realizzazione di una condotta interrata in pvc di raccolta delle acque della copertura e di pozzetti di ispezione rafforzerà il sistema fognario per le acque meteoriche. Saranno poi imbiancati internamente tutti i locali.

L'Amministrazione comunale, in una nota, esprime "soddisfazione per l'avvio dei lavori in una struttura sportiva che vive grazie ad una fitta attività sportiva ospitata al suo interno e che rappresenta un luogo di riferimento per Ghezzano, per San Giuliano Terme e per il territorio pisano, essendo molte le persone che frequentano l'edificio al quale i ghezzanesi sono molto affezionati". Un investimento da oltre 430mila euro, grazia anche all'ottenimento da parte del Comune di un importante contributo della Regione Toscana pari a 385mila euro, mentre l'Amministrazione comunale cofinanzierà l'intervento con 45mila euro.

"Il riconoscimento della Regione - prosegue la nota - premia la qualità e il valore del progetto redatto internamente all'ufficio manutenzioni comunale, in modo da poter proseguire la lunga serie di riqualificazioni di impianti sportivi ed altre strutture pubbliche. Con queste risorse, unite a quelle che metterà il Comune, sarà possibile riqualificare una palestra assai frequentata dai sangiulianesi e non solo. L'Amministrazione comunale tiene a ringraziare l'ufficio lavori pubblici comunale e la Polisportiva di Ghezzano per l'impegno portato avanti in decenni di gestione dell'impianto. Con la nuova copertura sarà restituito alla collettività un edificio altamente riqualificato per un struttura popolata da più società sportive di varie discipline".