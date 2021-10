Il Comune di Cascina spinge sull'innovazione tecnologica: "Più efficienti anche i servizi per i cittadini"

"Questa innovazione, necessaria per stare al passo con le restrizioni imposte dalla pandemia, vede anche, a breve, l'adozione di un nuovo strumento software di gestione integrato, Google Workspace, per le attività di ufficio - sottolinea Loconsole - una nuova gestione della webmail, un nuovo modo di gestione dei documenti condivisi, uno spazio in cloud molto elevato per il salvataggio dei documenti, un calendario condiviso e aggiornato con le scadenze e la possibilità di avviare e convocare riunioni online in modo istituzionale".



"Questa amministrazione tiene molto all'innovazione tecnologica e, in particolar modo all'interno del Comune e degli uffici comunali. Un efficientamento di alcune procedure e la disponibilità di alcuni strumenti permettono, infatti, di rendere più efficienti anche i servizi per il cittadino.

Ringrazio la professionalità e la disponibilità dei servizi informatici che, insieme alla Giunta e agli altri uffici, hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo - conclude l'assessore - l'innovazione, partita con le nuove modalità di fruizione delle sedute di Consiglio comunale, con la comunicazione istituzionale anche con il canale Telegram e con la banda larga nelle scuole del territorio, dunque, continua e si pone obiettivi importanti nel breve, medio e lungo termine da raggiungere per stare al passo con i tempi".

Nell'ottica di miglioramento dei servizi comunali, a partire da oggi, verrà distribuito a tutti i dipendenti del Comune di Cascina, per le loro postazioni, unper poter partecipare a sedute di formazione online, interagire al meglio con i cittadini e partecipare alle riunioni convocate in modalità online. Lo rende noto l'assessore all'Innovazione Claudio Loconsole.