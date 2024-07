Peccioli, via alla nuova legislatura: si è insediato il Consiglio comunale rinnovato

Si è svolta nella serata di lunedì 1° luglio, la prima seduta del Consiglio comunale della nuova legislatura. Con questa sessione, l’assemblea si è formalmente insediata, il sindaco Renzo Macelloni ha giurato sulla Costituzione e sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del prossimo mandato.

Il documento esposto è in buona parte quello presentato con la candidatura della lista, con una serie di correzioni e aggiustamenti in più apportati a seguito delle assemblee e dei confronti con la popolazione avvenuti durante tutta la campagna elettorale.

"Questo programma di governo copre un periodo di tempo progettuale dal 2024 al 2029 - ha spiegato il sindaco Renzo Macelloni - ma è stato presentato insieme al consuntivo della precedente legislatura perché riteniamo che ormai a Peccioli sia in atto una vera e propria strategia di medio e lungo termine. Per questo abbiamo ripreso cosa è stato fatto e a che punto siamo arrivati, per focalizzare ancor più e meglio che cosa verrà fatto".

"Per la prima volta a Peccioli, il Consiglio comunale è composto da 12 consiglieri tutti di maggioranza. Una situazione nuova verso la quale il gruppo, composto da ben 7 nuove persone, vuole porsi in un’ottica di confronto corale e costruttivo ed ha già deciso concordemente di ritrovarsi almeno due volte al mese per informarsi, formarsi e confrontarsi. L’obiettivo è di coinvolgere il più possibile tutti, con l’intento di comporre un gruppo di governo consapevole e capace di portare avanti i progetti amministrativi e politici del futuro" prosegue Macelloni.

"Durante questo primo Consiglio comunale sono stati anche ufficializzati i nomi dei componenti della Giunta, con tre riconferme dalla legislatura precedente: Anna Dainelli (con la nomina di vicesindaco), Chiara Gronchi, Fabio Maria Tommasini e Daniele Brogi. Nella direzione di allargare il ragionamento all’intero gruppo consiliare - ha spiegato ancora il sindaco - abbiamo tutti condiviso l’intenzione di effettuare un cambio degli assessori a metà mandato, mantenendo ferma la volontà di coinvolgere i consiglieri su temi e progetti specifici".