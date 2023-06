Inseguimento ad alta velocità da Cascina a San Piero a Grado: arrestati tre uomini

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 41enne di origini tunisine e due italiani di 41 e 34 anni, con l’accusa, a vario titolo, di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di grimaldelli. Nel tardo pomeriggio di martedì 27 giugno a Cascina a un uomo residente a Cascina è stata rubata l’auto. Avuta notizia dell’evento, la Centrale Operativa della Compagnia ha inviato una pattuglia, dal momento che l’auto rubata, dotata di sistema di geolocalizzazione, era stata individuata in movimento in quel territorio.

I militari intervenuti sono riusciti a rintracciare il veicolo lungo la FI-PI-LI in direzione di Pisa e hanno intimato l’alt al conducente che invece ha accelerato repentinamente nel tentativo di sottrarsi al controllo. A quel punto i Carabinieri si sono messi all'inseguimento del veicolo che, dalla FI-PI-LI, è uscito allo svincolo di Marina-Tirrenia. Su questa tratta, poco prima della località San Piero a Grado, il veicolo in fuga ha urtato un'altra auto, terminando la propria corsa contro il guardrail.

Scesi dall’auto di servizio, i Carabinieri hanno bloccato uno dei tre soggetti che erano a bordo del veicolo rubato, mentre gli altri due si sono dati alla fuga nei campi adiacenti. Duranti le fasi dell’inseguimento, le Centrali Operative di Pontedera e Pisa hanno coordinato le operazioni di ricerca dei fuggitivi, con l’invio di altre pattuglie in ausilio ai colleghi di Pontedera. Con il supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile di Pisa, dopo una breve ricerca, gli altri due complici del furto sono stati individuati e bloccati.

I tre passeggeri sono stati condotti alla caserma di Pontedera e, nel corso delle perquisizioni personali estese anche al veicolo rubato, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi attrezzi idonei allo scasso (cacciaviti, pinze, una torcia led), nonché un computer portatile, uno zaino ed altri oggetti ritenuti verosimilmente di illecita provenienza e sui quali sono in corso accertamenti.