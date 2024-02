Inseguimento all'ora di pranzo, ieri 6 febbraio, in Corso Italia. Una Volante della Polizia, durante un ordinario controllo del territorio, ha fermato due soggetti extracomunitari per verificare la loro identità. Erano circa le 12.30. Una routine che ben presto si è animata, in quanto uno dei due, alla richiesta, ha risposto con la fuga. Gli agenti sono quindi scesi per raggiungere l'uomo, in mezzo alle persone che a quell'ora affollavano la via del centro di Pisa.

Il soggetto è stato fermato dopo un centinaio di metri. Una volta accompagnato presso gli Uffici della Questura, è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici ed identificato, risultando essere irregolare sul territorio nazionale. E' stato quindi messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione con l'emissione del successivo ordine di abbandonare il territorio dello Stato.