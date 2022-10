Folle inseguimento in Fi-Pi-Li: automobilista aggressivo perché non aveva la corsia di sorpasso libera

Tentativi di speronamento, con manovre pericolose e tagli della carreggiata. Perché riteneva di non aver ricevuto strada libera sulla corsia di sorpasso. E' successo in Fi-Pi-Li, la sera del 21 ottobre scorso. Protagonista, suo malgrado, un 62enne, che viaggiava con sua sorella. Un viaggio funestato dall'aggressività di un 31enne di Pontedera, poi denunciato. La vittima è riuscita a mantenere salda la guida, mentre chiamava il 112 in preda all'ansia, con l'inseguimento in corso. La follia è finita solo davanti al Commissariato di Pontedera in piazza Trieste.

L'incredibile vicenda è partita proprio da quel sorpasso in superstrada, troppo lento secondo la percezione del 31enne. Percezione forse alterata, data la successiva riscontrata positività ai cannabinoidi. In ogni caso, una volta partita questa forma di aggressione stradale, la Polizia ha consigliato al telefono al 62enne di uscire dalla Fi-Pi-Li a Pontedera, con l'inseguitore però che ha insistito con la sua azione. Addirittura all'immissione in rotatoria, l'aggressore sarebbe sceso di macchina per andare fisicamente a cercare il conducente inseguito.

La storia si è chiusa proprio davanti al Commissariato di Polizia, dato che il 62enne è andato a cercare lì riparo. Il 31enne è arrivato e si è fermato, a bloccarlo ha trovato però gli agenti di Polizia. L'uomo è stato condotto prima in ufficio, poi riscontrato lo stato confusionale è stato portato in ospedale per gli accertamenti, che hanno rilevato la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E' scattata quindi la denuncia per il relativo reato, insieme a quello di violenza privata. Anche la patente, di conseguenza, gli è stata immediatamente ritirata.