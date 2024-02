Testata in faccia all'esercente che lo ha inseguito dopo il furto: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno arrestato un 36enne italiano con l'accusa di rapina impropria. I fatti risalgono a ieri pomeriggio, 31 gennaio: all’interno di un esercizio commerciale della cittadina l'uomo ha tentato di rubare alcuni generi alimentari, nascondendoseli addosso e uscendo senza pagare. Il personale del negozio se ne è accorto e un negoziante è uscito dall'esercizio inseguendo di corsa il cliente, mentre intanto veniva chiamato il 112.

Il 36enne, vistosi raggiunto dall'esercente, non ha esitato a colpire al volto con una testata il suo inseguitore, per guadagnarsi la fuga. Nel mentre però è sopraggiunto l'equipaggio Radiomobile, che ha chiuso la contesta bloccando il rapinatore e conducendolo in caserma, evitando così che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Pisa, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo davanti al Giudice del competente Tribunale.