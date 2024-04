Minacciano una persona con la mazza da baseball per un debito: denunciati in tre

Nella giornata di giovedì 25 aprile i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Miniato sono stati inviati dalla Centrale Operativa nel centro cittadino, dove era in corso una lite animata. Giunti sul posto i militari hanno riportato la calma e identificato i protagonisti del diverbio.

Secondo le ricostruzioni raccolte dai militari, il fatto era scaturito dalla mancata estinzione di un piccolo debito tra le parti. I creditori hanno inseguito in macchina il debitore e, una volta trovato, lo hanno circondato e minacciato con una mazza da baseball. I Carabinieri quindi hanno controllato i tre soggetti e l’auto occupata: all’interno hanno ritrovato la mazza da baseball e una paletta in ferro, strumenti con cui avevano messo in atto la loro minaccia. I Carabinieri quindi hanno provveduto a segnalare i tre uomini all’Autorità Giudiziaria per minaccia grave e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.