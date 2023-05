Inserimento nel mondo del lavoro delle persone con sindrome di Down: firmato il protocollo Confcommercio-Aipd

Un accordo di collaborazione per sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con sindrome di Down. Con questo obiettivo Confcommercio Provincia di Pisa e Associazione Italiana Persone Down di Pisa firmano un nuovo Protocollo di intesa siglato da Federico Pieragnoli e Michael Schinella, direttore e presidente delle rispettive associazioni.

In un contesto in cui le aziende del territorio, in particolare nel settore del commercio, turismo e servizi, faticano a trovare personale qualificato, il protocollo vuole favorire l’inserimento sociale e lavorativo delle persone diversamente abili e allo stesso tempo rispondere alle difficoltà di reperimento di figure professionali manifestate da imprenditori, titolari e gestori di diverse tipologie di attività, come pubblici esercizi, locali, ristoranti e, nella stagione estiva, stabilimenti balneari del Litorale pisano, alcune delle quali hanno già manifestato interesse per accogliere al meglio queste figure. E' prevista la possibilità di avviare un percorso professionale all’interno dell’attività.

"Una delle più belle giornate nei miei 32 anni di esperienza in Confcommercio - afferma con convinzione il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - offrire un'opportunità del genere in un momento di difficoltà come quello che stanno attraversando le imprese è un messaggio davvero straordinario. Alcuni imprenditori si sono già messi a disposizione e sono convinto che riceveranno moltissimo dai ragazzi e dalle ragazze con cui entreranno in contatto".

"Operiamo sul territorio da oltre 40 anni e seguiamo oltre 100 persone a Pisa e provincia: in ogni occasione diciamo di non guardare alla disabilità, ma alla persona", dichiara il presidente dell'Associazione Italiana Persone Down di Pisa Michael Schinella. "La firma di questo protocollo ci rende particolarmente orgogliosi, perché il lavoro è uno dei passaggi più importanti per la valorizzazione e la realizzazione di una persona: molti dei nostri ragazzi sono impegnati in attività lavorative e siamo convinti che possano dare un contributo importante anche allo sviluppo economico della città".

Il progetto è patrocinato dal Comune di Pisa, che si impegnerà a fornire cravatte e foulard a marchio 'Pisa is' ai ragazzi e ragazze che intraprenderanno la nuova esperienza lavorativa. "Un protocollo storico - lo definisce l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - perché mette in evidenza la grande disponibilità delle nostre impresee l'affermazione del principio della dignità del lavoro e della persona”.

Confcommercio metterà inoltre a disposizione la propria agenzia formativa e la propria agenzia per il lavoro per avviare specifici progetti di formazione e favorire l’incontro tra domanda e offerta, oltre a coinvolgere l’Associazione Italiana Persone Down di Pisa in occasione degli eventi e delle iniziative organizzate.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell'accordo la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia, il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, la responsabile dell'Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa e Livorno Cecilia Pellegrinetti, la responsabile Area Adulti della Aipd Pisa Alessandra Testi e la responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli. Nata a Pisa nel 1988, l’Aipd onlus Pisa si pone quale punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici su tutte le problematiche riguardanti la sindrome di Down.