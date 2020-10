'Insieme per sognare' in aiuto di Greta, bimba di 6 anni affetta da paralisi infantile

'Insieme per sognare', il progetto benefico portato avanti da Giacomo Di Sacco e Fabio Grasci Puccini ideatori di 'Insieme per Christian', si lancia in una nuova iniziativa di aiuto. Lo fa nei confronti di una bambina di 6 anni di nome Greta, di Pontedera.

La piccola ha avuto un problema in fase di travaglio chiamato Asfissia Ipossicoischemica. Soffre così di una paralisi celebrale infantile, che causa crisi spastiche, non la fa parlare o camminare da sola. Ha una semiparalisi dalla parte sinistra del corpo e vive sulla carrozzina. "La famiglia si è messa in contatto con noi per chiederci un aiuto per cercare di reperire dei fondi che permettano di acquistare un mezzo di trasporto che possa far viaggiare Greta in tutta sicurezza con la propria famiglia - dicono Fabio e Giacomo - ovviamente abbiamo risposto presente e ci siamo subito attivati per iniziare questo percorso ed arrivare all 'obiettivo finale! Sperando che tutti voi possiate aiutarci in questa iniziativa vi preghiamo di contattarci per qualsiasi chiarimento".

L'Iban per donare è IT95Y0623071120000035847628 intestato a Nesti Greta.