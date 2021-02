Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con grandissimo piacere vogliamo rendere pubblica una nostra iniziativa nata alcuni mesi fa. Quando ci siamo avvicinati all'Associazione di volontariato Non Più Sola di Pontedera abbiamo anche pensato come dare il nostro piccolo contributo. Attraversando anche noi, come del resto molte altre realtà, sportive e non, un periodo certamente non facile abbiamo pensato di fare SQUADRA. Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo trovato alcune splendide persone che hanno deciso di appoggiare la nostra Campagna di Raccolta Fondi #INSIEMEPIUFORTI. Grazie al sostegno economico di queste aziende sia la nostra associazione sportiva che le volontarie di Non Più Sola hanno ricevuto un contributo. Un gesto estremamente importante, ancor di più perchè fatto in questo momento. Ma lo sport e la solidarietà ce lo ricordano sempre, quando c'è una difficoltà trovare qualcuno che ci prende per mano è perfetto, il semplice gesto di avere qualcuno vicino rende le cose più facili. Giovedi scorso poi abbiamo voluto suggellare l'inizio di questo rapporto con alcuni scatti fotografici per immortalare un momento importante e che speriamo possa rappresentare semplicemente l'inizio di un rapporto che cresca nel tempo. Le aziende che hanno contribuito sono: Emmetre srl Donati Srl Imballo in Legno Srl Società Chimica Emilio Fedeli Spa Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Studio Fidanzi & Partners A tutte queste persone vanno i nostri speciali ringraziamenti per aver capito perfettamente lo spirito dell'iniziativa. Ringraziamento inoltre il Comune di Pontedera, in special modo l'assessore Carla Cocilova per aver contributo a creare i primi passi del nostro legame con l'associazione Non Più Sola.