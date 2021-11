Mangia al ristorante ma non vuole pagare il conto: denunciato

Aveva consumato un pasto in un ristorante asiatico in zona Largo del Parlascio, ma non voleva pagare il conto di 35 euro. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 6 novembre. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha identificato e denunciato per insolvenza fraudolenta l'uomo, un 27enne originario di Roma.

Condotto in Questura, nei suoi confronti è stata anche adottata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio verso Roma, con divieto di ritorno a Pisa pena una ulteriore denuncia alla Procura delle Repubblica.