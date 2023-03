Installati nuovi infissi alla ex 'Opera Cardinale Maffi' di Calci

Questa settimana è stato portato a termine il primo lotto di lavori per l’efficientamento energetico alla ex 'Opera Cardinale Maffi' di via Calcesana. L’intervento, sostenuto dal Comune di Calci con uno stanziamento di circa 24mila euro, ha riguardato l’installazione di nuovi infissi al primo piano, che garantiranno un risparmio energetico e soprattutto ambienti più confortevoli per i bambini e le bambine che frequentano quotidianamente il doposcuola, ragazzi e ragazze che usano la sala prove e più in generale per tutti i fruitori dell'edificio pubblico di via Calcesana.

"L'efficienza energetica era un preciso dovere - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti - anche prima dello scoppio dei rincari energetico dovuti a Covid e guerra. Ed infatti in questa direzione abbiamo investito tantissimo. Sia con risorse comunali, come in questo caso, sia grazie ad ingenti finanziamenti regionali. Negli anni abbiamo efficientato la scuola elementare, l'illuminazione pubblica e gli impianti sportivi comunali, sia sotto il profilo dell'illuminazione che della salvaguardia della risorsa idrica. Ma anche il primo lotto del Maffi non sarà l'ultimo intervento di efficientamento energetico della nostra amministrazione. Abbiamo infatti già destinato risorse comunali e regionali per efficientare con nuovi infissi anche il Municipio, lavori che prenderanno il via entro la Primavera. Lasceremo una Calci sempre più "green" a chi verrà dopo noi, cogliendo così il risultato di un risparmio energetico ma anche l'occasione di dire ai giovani che la salvaguardia dell'ambiente a tutto tondo è la vera sfida per il futuro del Pianeta".