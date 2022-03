Installato un nuovo defibrillatore alla Chiesa di San Biagio

Un nuovo defibrillatore è stato installato a Pisa, presso la Chiesa di San Biagio a Cisanello. Ieri, domenica 20 marzo, si è svolta una breve cerimonia dedicata all'inaugurazione dell'importante presidio sanitario. Lo strumento è stato donato da Silvana Nuvola e Raffaele Ombres in memoria del fratello, deceduto a causa di un infarto.

Erano presenti, oltre i due generosi cittadini, il parroco Don Tiziano, il presidente della Pubblica Assistenza Alessandro Betti, il presidente della Cecchini onlus Maurizio Cecchini e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai. Quest'ultimo ha ricordato, in un suo breve intervento, l'assessore Gianna Gambaccini, scompara lo scorso anno, molto attenta nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questi presidi. I defibrillatori in n città ora sono 505, nel tempo sono stati decisivi per salvare oltre 20 vite.