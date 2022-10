In arrivo le attrezzature di calisthenics nell'area verde di Sant'Andrea in Pescaiola

Dopo che la giunta comunale aveva deliberato sull'installazione di nuove attrezzature per il calisthenics, in località Sant'Andrea in Pescaiola (via Buozzi, adiacente allo spazio dove si svolge la Sagra della fragola), è arrivata la delibera che assegna i lavori e il reperimento delle postazioni alla ditta incaricata. Gli attrezzi, che verranno installati all'aperto, saranno formati da una struttura in acciaio zincato e verniciato, composta da montanti e da traversi, con un percorso che si distribuirà in 6 diverse postazioni, complete di piastre basi per il fissaggio al suolo con tasselli o possibilità di prolungare i supporti per il fissaggio al suolo tramite inghisamento.

Le postazioni saranno divise in: panca inclinata, per rinforzare la muscolatura addominale e del petto, facendo trazione con braccia e gambe alla sbarra posizionata sopra la panca; spalliera, per esercizi di allungamento muscolare della schiena e delle spalle e di rinforzo della parte addominale e delle gambe; sbarre, posizionate in altezze differenti (ne verranno inserite tre), utili all'allenamento dei muscoli dorsali, delle braccia e della schiena; barriere parallele, per esercizi di equilibrio e di rinforzo muscolare di braccia, torace e addome, usando la resistenza del peso corporeo. L'intervento si aggira intorno a 10.000 euro.

"Stiamo continuando a diffondere sul territorio comunale spazi dove potersi allenare per l'attività sportiva o fisica, luoghi dove i cittadini possano accedere liberamente - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore allo Sport Roberta Paolicchi - Queste attrezzature si aggiungono a quelle già installate ad Asciano, in via Cavalieri di Vittorio veneto, alla Fontina nell'area delle 'Collinette', a Pappiana in via Montessori e Pontasserchio in via Aldo Moro".