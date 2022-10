Decoro urbano: in arrivo 16 nuovi cestini 'griffati' Comune di Calci

Intervento in corso in questi giorni per l'installazione a Calci di 16 nuovi cestini, 8 da 110 litri e 8 da 35 litri, tutti in metallo con incisa la personalizzazione 'Comune di Calci' e dotati di spegnisigarette e posacenere/mozziconi, con luce ridotta per evitare il conferimento di sacchetti di rifiuti indifferenziati e trattamento anti-corrosione derivante dall’urina canina. Si tratta di un'iniziativa dell'amministrazione comunale per favorire il mantenimento del decoro sul territorio, anche attraverso una più generale uniformazione e riqualificazione degli arredi presenti negli assi centrali del paese.

La maggior parte dei nuovi cestini andrà a sostituire quelli deteriorati, al contempo uniformando l’estetica degli arredi attorno al Municipio, in via Roma, nei pressi della Certosa, in piazza Cairoli, in piazza Cavallotti e nel percorso verso l’area camper, altra zona di approdo dei turisti.

I cestini rimossi da queste aree e ancora utilizzabili saranno installati per aumentare le dotazioni in aree particolarmente frequentate come il parco delle Fonderie.

“Giunti quasi alla fine del nostro secondo mandato - così il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della Giunta - possiamo senz’altro affermare di aver fatto quanto più possibile per disincentivare comportamenti incivili, come il gettare i rifiuti a terra, che danneggiano tutti e non rendono giustizia alla bellezza del nostro territorio. Adesso non resta che raccomandare, ancora una volta, l’utilizzo di tutti questi cestini messi in questi anni”.