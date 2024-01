Calci: installato sul Monte Serra il defibrillatore donato dal Rotary

Ha trovato posto all’esterno del ristorante 'Le Porte', lungo la Sp 56 del Monte Serra, il defibrillatore donato nei giorni scorsi al Comune di Calci dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano, in collaborazione con il Rotary Club Pontedera, nell’ambito del progetto District Grant.

"Ringraziamo i Rotary Club per questa preziosa donazione - il commento del sindaco, Massimiliano Ghimenti - e ringraziamo la famiglia Degl’Innocenti per aver accettato di ospitare, all’esterno del suo locale, questa nuova postazione DAE, che si aggiunge alle numerose già presenti in ambito urbano. Grazie a questo ulteriore dispositivo salvavita andiamo infatti a coprire una zona del territorio che risultava ad oggi sprovvista, pur essendo frequentata da molte persone, soprattutto sportivi".

Presenti all’installazione del nuovo Dae il sindaco Ghimenti, il vicesindaco Valentina Ricotta e Paolo e Silvio Degl’Innocenti.