Un’installazione di Land Art sul sito dell’interferometro Virgo

Come si cattura il suono del nostro universo? Attesa, immobilità e ascolto sono le idee chiave da cui nasce la riflessione dell’artista visivo Luca Serasini e del sound designer Massimo Magrini per l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina, che ospita il rivelatore di onde gravitazionali Virgo. In questa sede, sabato 8 ottobre, in occasione della Giornata Italiana del Contemporaneo - AMACI, è stata inaugurata l’installazione 'Frange di interferenza. In ascolto del Cosmo', ulteriore tappa del dialogo promosso da EGO negli ultimi anni tra artisti contemporanei del panorama nazionale e internazionale e i temi della ricerca scientifica di frontiera.

'Frange di Interferenza' esplora e interpreta, in modo inedito, la suggestione provocata dalla capacità dell’esperimento Virgo di 'ascoltare' i flebili segnali cosmici generati a milioni o miliardi di anni luce dalla Terra e, allo stesso tempo, di monitorare i segnali provenienti dall’ambiente naturale e umano in cui è immerso.

Serasini ha realizzato, infatti, una grande installazione di land art interattiva in uno degli spazi verdi dell’Osservatorio volta a ricreare, su una scala molto maggiore di quella dell’esperimento, la figura delle frange di interferenza, il segnale di luce tramite cui le onde gravitazionali si rivelano e prendono una forma 'visibile' in Virgo.

Esplorando le grandi frange 'disegnate' sul prato, i visitatori saranno immersi, inoltre, in un paesaggio sonoro creato appositamente da Massimo Magrini, attraverso un’app scaricabile sul proprio smartphone, in cui i remoti echi di eventi cosmici si confondono e identifica con i 'rumori' ambientali più prossimi (anche quelli non udibili): le vibrazioni della terra o il sibilo del vento, il battito delle pale eoliche, l’impatto delle onde del mare sulla costa tirrenica, i rumori prodotti dall’uomo.

L’installazione 'Frange di interferenza' sarà visitabile, con accesso gratuito e su prenotazione, ogni martedì dalle 11 alle 13 e il sabato dalle 17 alle 19, dall’8 fino al 22 ottobre. Collegata a questo progetto, dal 24 al 30 settembre allo Spazio Cascina - Arte al Centro è stata allestita una mostra dedicata alle fasi di ideazione e realizzazione del progetto, dal titolo 'Geometria del Tempo'. La mostra, che include opere su carta di varie dimensioni e tecniche, suoni e una videoinstallazione, sarà visitabile ancora fino a metà novembre allo Spazio Serasini, in via Ticino 8 a Cecina.