Vicopisano: si lavora all'installazione delle passerelle sul ponte dell'Emissario

Proseguono a pieno ritmo gli interventi a cura della provincia di Pisa per la realizzazione delle passerelle pedonali finanziate direttamente dal Comune di Vicopisano. "In base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, le passerelle, già visibili attraversando l'infrastruttura, saranno ancorate definitivamente all'inizio della prossima settimana" afferma il presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori. "Ricordiamo che si tratta di lavorazioni che procederanno a fasi, con il senso unico alternato opportunamente segnalato" aggiunge Angori.

"Sono contento che i lavori siano andati spediti dopo il periodo di chiusura del ponte, ringrazio la provincia anche per questo. Ho constatato inoltre, con soddisfazione, che non ci sono stati grandi disagi per i cittadini. Mi auguro che si proceda così anche in questa ultima fase delle lavorazioni al ponte, con l’ancoraggio definitivo delle passerelle all’inizio della prossima settimana, come dice il presidente Angori, e con le altre operazioni conclusive tra le quali il consolidamento, la verniciatura e la sistemazione e rimozione delle varie aree di cantiere" afferma il sindaco Matteo Ferrucci. "Si tratta di opere sempre più funzionali alla sicurezza e alla piena accessibilità delle infrastrutture presenti sul nostro territorio" concludono Angori e Ferrucci