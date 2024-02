Pontedera: arrivano i punti WiFi ad accesso libero

Un passo avanti molto importante per i punti WiFi di libero accesso sul territorio. L'amministrazione di Pontedera ha infatti affidato alla ditta DevItalia il servizio di 'Hotspot diffuso' per il triennio 2024/2026. "Il progetto mira all’installazione di hotspot negli spazi pubblici, come piazze, parchi, edifici pubblici ed impianti sportivi. La finalità è quella di garantire un servizio di pubblica utilità, ormai indispensabile, nonché di continuare a potenziare questo servizio raggiungendo anche le frazioni - spiega l'assessore comunale ai sistemi informativi Sonia Luca - l'amministrazione ha individuato gli spazi pubblici che più si prestano alla massima fruizione dell’iniziativa da parte di residenti e visitatori. Non si può che prendere atto del ruolo sempre più importante che sta assumendo la rete internet nello sviluppo culturale, sociale, turistico ed economico delle comunità".

Dal punto di vista tecnico si tratta di un WiFi di sesta generazione, che rappresenta l'ultima frontiera della connettività wireless, caratterizzata da prestazioni superiori, maggiore efficienza energetica e una capacità di gestione del numero dei dispositivi ancora più elevata rispetto alle generazioni precedenti. Questo permetterà agli utenti di sfruttare gli spazi urbani non solo per il tempo libero, ma anche per scopi lavorativi.

Per realizzare il progetto il Comune si avvarrà di Devitalia, azienda leader nel campo dell'innovazione tecnologica, che attuerà il programma in 60 giorni lavorativi. "Siamo onorati di collaborare con il Comune di Pontedera per portare la connettività WiFi di sesta generazione nella città" ha spiegato l'amministratore di Devitalia Fabio Calabrese. "Con la tecnologia WiFi 6 sfrutteremo al massimo la fibra ottica per garantire un'esperienza utente superiore, consentendo anche il lavoro remoto e l'accesso a Internet ad alta velocità".

Il progetto prevede la copertura di numerosi siti: tra questi il giardino della Prata, piazza Unità d'Italia con anche il terminal autobus, giardino Baden Powell, Teatro Era, Villa Crastan, piazza Martiri della Libertà, piazza Andrea da Pontedera, piazza Curtatone, Corso Matteotti, stadio Mannucci.