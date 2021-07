Inaugurati i Vista Red sulla Circonvallazione Sp2 contro i furbetti del traffico

I due nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche sono stati installati in via del Marrucco ed entreranno in funzione dall'8 luglio

Continua la campagna di sicurezza stradale nel Comune di Calcinaia: rilevatori di infrazioni semaforiche sono arrivati anche sulla Circonvallazione Sp2. Quella, per capire, che dalla rotatoria di Montecchio porta fino alla rotatoria alle porte di Vicopisano. Precisamente sono stati installati due vista-red evolution presso il semaforo situato all’incrocio con via del Marrucco in entrambi i sensi di marcia della Circonvallazione. In questo tratto solo pochi giorni fa è accaduto il terribile incidente che ha coinvolto un’ambulanza causando il ferimento di sei persone.

I vista-red entreranno in funzione da giovedì 8 luglio con l’evidente intento di sanzionare chi non rispetta le indicazioni semaforiche in un tratto di Circonvallazione in cui insiste un incrocio molto importante, quello che porta al Centro di Raccolta. Il Comune di Calcinaia ricorda peraltro che l’impianto semaforico situato all’incrocio di via del Marrucco è stato nel recente passato sostituito con uno di nuova generazione a tecnologia Led che permette di distinguere in maniera più efficace le indicazioni semaforiche anche in presenza di fonti luminose intense come quella del sole.