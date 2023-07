Santa Croce sull'Arno: al via i progetti di potenziamento della videosorveglianza sul territorio

In questi giorni il Comune di Santa Croce ha dato il via all’iter complessivo per la realizzazione dei lavori che coinvolgono più progetti di videosorveglianza assegnatari di risorse da parte della Regione Toscana e del Ministero degli Interni, attraverso la Prefettura di Pisa. Si tratta di progetti la notizia del cui finanziamento è arrivata qualche mese fa e che oggi, dopo una progettazione esecutiva che non è stata affatto semplice, vedono la loro concretizzazione. Entrambi gli interventi riguardano strade e punti strategici del territorio concordati e finalizzati a fornire un utile supporto operativo per le attività delle Forze dell’Ordine nel loro lavoro di tutela della sicurezza dei nostri cittadini.

La prima parte di lavori già completati sono quelli relativi al finanziamento del Ministero degli Interni, attraverso il quale sono state installate due telecamere di contesto in largo Democrazia e in largo La Rinascita, pensate, in particolare, per rispondere al sollecito della Prefettura circa l’opportunità di un maggior presidio, soprattutto notturno, in aree poco visibili prospicienti le scuole.

Entro il mese di ottobre si concluderanno, invece, i lavori finanziati con risorse proprie e con il bando regionale. Verranno installate sia strumentazioni di lettura targa sia telecamere di contesto. Le telecamere di contesto verranno installate in prossimità del nostro centro storico e nello specifico: lungarno Tripoli, strada senza uscita ed in parte interdetta al transito veicolare e piazza Ferrari, di fatto il parcheggio al servizio del vicino centro cittadino.

I sistemi di lettura targhe saranno invece finalizzati a monitorare le principali strade di collegamento alla zona industriale e all’abitato del capoluogo. In particolare saranno oggetto degli interventi: via Gino e Bruno Gozzini, strada di collegamento tra l’abitato del capoluogo, la zona industriale, la S.P. 70 Bretella del Cuoio e di conseguenza la S.G.C. Fi-Pi-Li e le Autostrade A1 ed A11; S.P. 66 via Provinciale Nuova Francesca, strada corrente lungo tutta la zona industriale, di collegamento tra il territorio comunale di Fucecchio, l’Autostrada A11, il territorio comunale di Castelfranco di Sotto e la S.G.C. Fi-Pi-Li; S.P. 66 via Provinciale Nuova Francesca in intersezione con via dei Conciatori, accesso privilegiato di recente istituzione verso la zona industriale; via del Bosco, intersezione con via di Pelle, strada di collegamento verso le località collinari di Staffoli. A Staffoli saranno installate, nello specifico, una telecamera di lettura targa su via Livornese e quattro telecamere di contesto poste nella zona del cimitero.

Per il sindaco Giulia Deidda: "Negli anni passati abbiamo cercato di rispondere a bandi di altri enti che mettevano a disposizione risorse finalizzate alla videosorveglianza, nell’ottica di dotare il nostro territorio non tanto di occhi meccanici in sostituzione delle persone, quanto per aumentare gli strumenti di indagine e controllo a disposizione delle Forze dell’Ordine, tant’è che abbiamo sempre concordato con la Stazione dei Carabinieri i progetti che oggi si avviano alla realizzazione concreta. Continuiamo a investire, a fianco di queste opere, anche e soprattutto in attività che rendano quanto più spazio urbano possibile vivo e vivibile, perché riteniamo, comunque, che la socialità costituisca la prima arma contro gli illeciti, in aggiunta all’educazione che, mi sento di aggiungere, scarseggia sempre di più in molti utenti della strada, i cui comportamenti incivili mettono spesso a rischio pedoni e ciclisti".