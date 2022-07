Insulta minori dal balcone mentre è agli arresti domiciliari: denunciato ancora

Insulti e frasi offensive, a sfondo sessuale, tali da poter integrare il reato di corruzione di minorenni. E' per questa fattispecie penale che un 41enne dell'est Europa verrà denunciato dalla Polizia di Pisa, intervenuta ieri sera 18 luglio intorno alle ore 21 presso un condominio di Ospedaletto. E' qua che, secondo quanto si apprende, dal balcone di casa sua ha rivolto le sue 'attenzioni verbali' a due minori che si trovavano sul balcone di fronte. E lui, l'adulto, si trova peraltro già agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con una denuncia per lo stesso reato presentata poco meno di un mese fa. I motivi di un tale risentimento restano legati, fanno sapere gli inquirenti, a cattivi rapporti in ambito condominiale. E intanto, di nuovo, si aggrava la sua posizione nei confronti della giustizia.