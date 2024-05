Perseguita la ex compagna: prima scatta la denuncia, poi l'arresto

Ha continuato a perseguitare la sua ex nonostante una denuncia già scattata nei suoi confronti.

La vicenda inizia un po' di tempo fa quando i Carabinieri della Compagnia di Volterra erano riusciti a rintracciare un uomo, accusato di aver precedentemente sottratto il telefonino alla sua ex convivente per poi darsi alla fuga. La donna, immediatamente, aveva dato l’allarme tramite la centrale operativa e da quel momento erano iniziate le ricerche che avevano portato all'individuazione del soggetto.

Nel corso del controllo, l’uomo aveva consegnato spontaneamente il telefonino, riferendo di aver compiuto quel gesto per futili motivi. Nel corso degli accertamenti era emerso che, nelle ultime settimane, l’uomo aveva più volte seguito la donna per poi minacciarla ed insultarla.



Per questo motivo è stato così deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria, sia per rapina impropria che per stalking, con attivazione del Codice Rosso; tale procedura consente di velocizzare i procedimenti e le forme di tutela nei confronti delle vittime vulnerabili, nei casi di violenza di genere.



Dopo qualche giorno, però, lo stesso, malgrado l’iter giudiziario instauratosi nei suoi confronti, si è presentato per ben tre volte davanti la porta della vittima, scalciando ed urlando.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo li ha spintonati ed ha cercato di colpirli con dei pugni, fortunatamente evitati.

Successivamente, con non poca fatica, è stato bloccato e arrestato per il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale.

Al termine delle operazioni di rito è stato trattenuto presso una cella di sicurezza e nell’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Pisa è stato scarcerato, con l’obbligo di firma.