Ricevono insulti razzisti e partono all'inseguimento con una mazza da hockey

L'inseguimento in auto è terminato in via Curtatone e Montanara quando due pattuglie della Polizia hanno bloccato una delle due vetture. La segnalazione era arrivata al numero delle emergenze da alcuni passanti in zona nel pomeriggio di martedì 12 aprile: a bordo dell'auto c'erano due cittadini originari del Bangladesh, residenti a Porta a Mare, in possesso di una mazza da hockey. I fratelli hanno consegnato spontaneamente l'attrezzo agli agenti, e poi hanno raccontato che mentre stavano percorrendo via Aurelia, un autista italiano li ha affiancati per rivolgere loro frasi razziste.

Alle offese i due fratelli hanno reagito impugnando la mazza da hockey e avviando uno spericolato inseguimento nel traffico, che si è interrotto appunto in via Curtatone e Montanara. I cittadini del Bangladesh sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere (la mazza è stata sequestrata), mentre proseguono le ricerche sull'uomo italiano a bordo dell'altra macchina, che è riuscita in un primo momento a far perdere le proprie tracce.