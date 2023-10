Si aggiudica il primo premio e vola, il prossimo 23 novembre a Firenze, alla tappa regionale. Inta System vince la settima edizione del 'Premio Cambiamenti', il contest nazionale lanciato e promosso da CNA con l’intento di valorizzare le imprese e finanziare le risorse migliori del paese, le idee e i processi innovativi nonché le persone che li stimolano e li promuovono. Secondo posto invece per Weabios e, infine, sul terzo scalino del podio è salita Next Generation Robotics.

Le prime tre andranno di diritto il 23 novembre, a Firenze, a giocarsi la fase regionale del contest a Firenze puntando all’ambitissima sfida nazionale prevista per il 15 dicembre a Roma. Un premio che, se si guarda al passato, ha fatto della tappa provinciale pisana il suo fiore all’occhiello con numerosi finalisti nazionali e due vincitori assoluti: infatti la quarta e quinta edizione - che si sono svolte rispettivamente nel 2019 e 2021 - hanno visto trionfare le pisane Seares SRL e Fagoterapia Lab SRL che, dopo aver vinto anche il premio regionale, sono salite sul primo gradino del podio vincendo il primo premio nazionale a Roma.

Un buon auspicio, dunque, ma anche una allettante sfida per Inta, vincitrice della tappa pisana, che non vorrà essere da meno e che farà di tutto per

cogliere al volo gli obiettivi di CNA Pisa sempre pronta ad offrire e a far conoscere, ai suoi imprenditori e artigiani, una vetrina ma anche occasioni, corsi formativi e finanziamenti alle neo-imprese che si sono candidate e che hanno saputo promuovere, con guizzi innovativi, sia tradizioni che territorio e prodotti.

Tantissimi i premi e le menzioni speciali a cura dei tantissimi partners e sponsor (Polo Tecnologico di Navacchio, Gruppo Forti, Unipol SAI, Studio MM, Over Gap, BBP Legal e Sweat Equity srl) che hanno sostenuto CNA Pisa, organizzatrice dell’evento. Dopo i saluti e il benvenuto a Le Benedettine del presidente di CNA Pisa Francesco Oppedisano, dell’assessore alle politiche giovanili e rapporti con le istituzioni universitarie Frida Scarpa, di Patrizia Alma Pacini, membro di giunta e consigliere della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e della presidente Cna Giovani Imprenditori Pisa Maria Celeste Pierozzi, le aziende

candidate hanno usato il loro tempo a disposizione per farsi conoscere e per illustrare i loro progetti innovativi di fronte ad una giuria composta da Francesco Oppedisano, Maria Celeste Pierozzi, Andrea Di Benedetto - Presidente Polo Tecnologico Navacchio, Luigi Doveri (Ceo Forti Holding spa), Alessio Cavicchi, docente ordinario al dipartimento di Scienze agrarie, alimentari, agro-ambientali Unipi e delegato dal Magnifico Rettore per la promozione della cultura imprenditoriale e innovazione, Marco Ulivagnoli, co-founder di Sweat Equity Srl e Patrizia Costia, responsabile aree digitalizzazione ed education Fondazione ISI Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

Presenti in sala anche il vice-sindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli, l’assessore alle attività produttive e alla cultura del Comune di Cascina Bice Del Giudice, Elisa Montanelli, vice-sindaco di San Miniato, Carlo Frighetto, direttore Unione Industriale Pisana, Chiara Ciccarè, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Casciana Terme Lari e Alessandro Cai, vice sindaco con delega alle attività produttive del Comune di Bientina. In Toscana il premio Cambiamenti si articola in tappe provinciali e le tre aziende vincitrici per ciascuna provincia parteciperanno al contest regionale a Firenze per poi provare a giocarsela, se selezionate, alla finale nazionale che si terrà il 15 dicembre a Roma.

In palio fino a 20.000 euro e molti altri premi messi a disposizione dagli sponsor, oltre a un insieme di servizi, consulenze e corsi di formazione nonché menzioni speciali a cura degli sponsor e partners dell’iniziativa. Tante opportunità, dunque, per le aziende che, candidandosi al premio, entreranno a far parte di una rete che offrirà loro possibilità di confronto e workshop di approfondimento. Di seguito le neo-imprese che hanno partecipato al premio:

Weabios

Agreencrop srl

YK Robotics

Mathclick SRL

Next Generation Robotics SRL

Al.The.Ca

MTC CONSULTING SRL

MyEcho

Star Automation SRL

Ganiga Innovation

Muscle Medical & sport Engineering

INTA

"Il premio 'Cambiamenti' come ogni anno è un appuntamento fondamentale che porta alla ribalta l'eccellenza delle menti, dell'innovazione e degli obiettivi dei nostri neo imprenditori che, per fortuna, connotano il territorio pisano. La partecipazione di oggi sottolinea la necessità e la ricerca sempre più crescente delle imprese ad iniziative come questa dove si evidenzia l'impegno di CNA e l'importanza di fare rete, sia tra aziende che partners e dove l'obiettivo comune è la crescita di futuri grandi progetti che potranno essere punto di riferimento economico, di sviluppo e di nuovi talenti sia a livello territoriale che nazionale. Il mio grazie più sentito va a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita di questo evento" commenta la presidente giovani imprenditori CNA Pisa Maria Celeste Pierozzi.

A concludere è il presidente territoriale di CNA Pisa, Francesco Oppedisano: "Oggi è stata una giornata di autentica partecipazione, condivisione di processi e intenti ma anche di speranza in un periodo storico fortemente complicato. Abbiamo potuto toccare con mano l’impegno, la voglia di innovare e prendere parte ad un processo che valorizzi imprenditoria, territorio e tradizioni. Ecco che ringrazio sentitamente l’Università di Pisa per l’ospitalità e l’accoglienza al Centro Congressi Le Benedettine nonché per l’unione di intenti e processi che stiamo portando avanti. Grazie all’ amministrazione comunale, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, il Polo Tecnologico di Navacchio, Forti Holding, Unipol SAI, tutti gli sponsor e alla grande squadra di CNA Pisa - rappresentata oggi qui dal direttore generale Giuseppe Sardu e dai tanti dipendenti - che ha organizzato egregiamente questa settima edizione. A tutte e 13 le aziende che hanno partecipato il mio ringraziamento più grande per aver dato prova, con il loro esempio, che è possibile fare impresa e farla bene quando si guarda all’innovazione".