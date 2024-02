Calci: dal Comune l'integrazione al contributo per gli affitti

In questi giorni gli uffici comunali stanno eseguendo i mandati di pagamento relativi al contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2023. I nuclei familiari calcesani risultati beneficiari del cosiddetto Contributo Affitti sono ben 68. Il Comune di Calci, anche quest'anno, ha applicato una percentuale di ripartizione tale da garantire a tutti i richiedenti il massimo contributo erogabile, a fronte delle risorse che erano a disposizione.

Così il sindaco, Massimiliano Ghimenti: "Per garantire l’erogazione del Contributo Affitti 2023 e assicurare che ogni singolo contributo potesse arrivare ad una cifra degna di tale nome, peraltro non lontana da quelle erogate in periodo pre-Covid, l’amministrazione comunale ha dovuto stanziare quasi 45.000 euro, in pratica più del doppio rispetto a quanto storicamente stanziato dal Comune. Questo si è reso necessario per far fronte al totale azzeramento dei fondi statali a sostegno degli affitti, che nel 2022 si erano tradotti per Calci in una cifra enorme, ben 81mila euro arrivati da Roma, da cui, tuttavia, anche in passato giungevano sempre alcune decine di migliaia di euro ogni anno. Dovendo quindi contare soltanto sulle nostre forze e su un contributo regionale di 5mila euro, siamo arrivati a produrre il massimo aiuto possibile".

"Le famiglie a basso reddito che vivono in affitto devono poter contare stabilmente su questi sostegni - sottolinea Valentina Ricotta, vicesindaco con delega alle politiche sociali - per questo auspichiamo che il Governo torni quanto prima a stanziare le risorse necessarie. Si tratta di una misura indispensabile per le famiglie, misura che i Comuni non possono essere lasciati da soli a dover sostenere. Basti dire che, a fronte dei tagli statali, alcuni Comuni non hanno neppure emesso il bando e molti altri incontreranno comunque difficoltà nel poter garantire il contributo a lungo termine".

Nell’arco della prossima settimana, i beneficiari che hanno fornito l'Iban riceveranno direttamente il bonifico, mentre chi non ha fornito l'Iban potrà riscuotere il contributo alla filiale Intesa Sanpaolo di Calci, in piazza Cairoli 10.