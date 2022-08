Il Palazzo senza tempo di Peccioli esempio nel mondo: riconoscimento agli International Architecture Awards

Chicago è riconosciuta a livello mondiale come la culla dell’architettura moderna. E il Chicago Athenaeum, museo di architettura e design che ha sede a Galena ma profondamente legata alla più grande città dell'Illinois, è un museo internazionale di architettura e design tra i più importanti a livello mondiale. La missione del Museo è promuovere l'educazione pubblica sul valore del buon design e su come il design può avere un impatto positivo sull'ambiente umano. Per questo l'annuncio degli International Architecture Awards 2022 per l'eccellenza nel primo e più antico programma di premi global design awards al mondo è per Peccioli motivo di orgoglio.



Il progetto del Palazzo Senza Tempo, infatti, è tra i vincitori nella categoria 'ripristino/ristrutturazione'. Un premio che va allo studio Mario Cucinella Architects e che arriva, per lo studio e per Peccioli, a distanza di pochi giorni dal Novum Design Award 2022, altro riconoscimento internazionale legato al design di alta qualità.

Il 9 settembre si terrà, nel corso di una serata di gala ad Atene, a pochi metri dal Partenone, la cerimonia di premiazione dell'International Architecture Awards alla quale Comune di Peccioli e Belvedere spa sono stati invitati a partecipare. La giuria internazionale ha selezionato 150 progetti tra gli oltre 650 proposti in tutto il mondo. E il Palazzo Senza Tempo è rientrato in una stretta lista di altri otto progetti premiati nella categoria 'ripristino/ristrutturazione'.



Con Peccioli e il suo palazzo di via Carraia, infatti, ci sono Julu Place 758 a Shanghai (Cina), Urban Bloom-Galleria Timeworld a Daejeon (Corea del Sud), Theatre Royal Drury Lane Restoration a Londra (Inghilterra), Royal Museum of Fine Arts di Anversa (Belgio), Latitude Renovation-Extension, La Défense di Parigi (Francia), The Cathedral of the Holy Cross Renovation di Boston (Stati Uniti) e Kumamoto Castle Reconstruction Observation Path, Kumamoto (Giappone). La giuria era composta da Alberto Alessi di Alessi Spa, Flavio Manzoni, vicepresidente senior di Ferrari Design (Ferrari Spa), Mauro Porcini, Chief Design Officer di Pepsi, e Damian Mycroft, Design Director di Coca-Cola.



La visibilità dei progetti vincitori, quindi anche quello pecciolese dello studio Mario Cucinella Architects, sarà favorita anche dalla pubblicazione sui siti www.europeanarch.eu www. internationalarchitectureaward s.com e da una mostra, che sarà inaugurata ad Atene, e girerà nel 2023 per tutta l'Europa.