In occasione dell’International ’Innerwheel Day, il 10 gennaio 2024, in occasione del centenario dalla fondazione, il club Pisa presieduto da Isabella Fanti Latella ha deciso, nell’ambito dei progetti nazionali, di rivolgere la sua attenzione in particolare alle nuove generazioni che attendono dagli adulti un aiuto sostanziale per facilitare la propria crescita. Il progetto nazionale è appunto volto a promuovere la cultura per arginare il disagio giovanile e la dispersione scolastica e per questo l’Innerwheel di Pisa si sta impegnando per individuare e proporre percorsi innovativi, culturali ed educativi, e per collaborare con le istituzioni scolastiche al fine di attuare il “Patto Educativo”, auspicato e promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In questa giornata si è svolto un incontro di presentazione del libro "Immagini femminili nell'arte pisana. Storie e percorsi dall'antichità al contemporaneo", curato da Silvia Panichi e Cristina Cagianelli e pubblicato da Edizioni ETS, anche grazie ai contributi, oltreché dell'Inner Wheel, dei Rotary Pisa, Galilei e Pacinotti e del Rotaract. L’iniziativa si è svolta presso l’Auditorium IPSAR Matteotti di Pisa in Via Garibaldi 194. Questo primo incontro è stato rivolto agli studenti della Scuola IPSAR Matteotti, del Liceo Scientifico Buonarroti e del l'I.S. E. Santoni , e seguiranno iniziative analoghe verso le altre Scuole Secondarie Superiori della città Sono intervenuti Riccardo Buscemi (Assessore con delega alla scuola e servizi educativi del Comune di Pisa), Gabriella Porcaro (Assessore con delega alle Pari Opportunità del Comune di Pisa), Andrea Simonetti (Dirigente Ufficio Scolastico della Provincia di Pisa) e Salvatore Caruso (Dirigente Scolastico dell’IPSAR Matteotti), Chiara Bodei e Cristina Cagianelli (curatrici del libro). L'incontro, molto partecipato e seguito dagli studenti, si è concluso con la donazione del libro da parte dell'Inner Wheel Club alle biblioteche delle scuole presenti.