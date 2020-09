Internet Festival 2020: 4 giorni a Pisa e 3 mesi sul web

L'Internet Festival di Pisa ci sarà anche quest'anno. Ma si ‘resetta' e ripensa se stessa, un po' per scelta e un po' per adattarsi all'emergenza da Coronavirus ancora in atto, con tutte le precauzioni e limitazioni che questa comporta. #Reset è infatti la parola chiave per l'edizione 2020, all'interno di un festival che si articolerà in una decina di location con iniziative dal vivo e in streaming fino a dicembre. Quattro giorni di eventi in città, dall'8 all'11 ottobre, con fulcro al centro congresso 'Le Benedettine', e altri tre mesi via web. Cresce lo spazio per docenti e il mondo della scuola, che nei mesi del lockdown ha amplificato gli spazi in rete e l'uso delle nuove tecnologie.

Lunedì 28 settembre alle ore 12 ci sarà la presentazione ufficiale nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana. Interverranno Eugenio Giani, il candidato in attesa di insediamento uscito vincitore dalle urne alle recentissime elezioni regionali che si sono svolte il 20 e 21 settembre, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente di Fondazione Sistema Toscana Iacopo Di Passio, Chiara Spinelli per l'Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, il direttore del Dipartimento di informatica dell'Università di Pisa Gian Luigi Ferrari, Giuseppe Martinico per la Scuola Superiore 'Sant'Anna' di Pisa, Andrea Ferrara che è preside della classe di scienze alla Scuola Normale Superiore, Adriana De Cesare che da più edizione coordina la progettazione dell'evento e il direttore dell'Internet Festival 2020 Claudio Giua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il festival anche quest'anno è promosso dalla Regione Toscana, dal Comune di Pisa, da Registro.it e Istituto di informatica e lelematica del Cdr, dall'Università di Pisa, dalla Scuola Superiore Sant'Anna e dalla Scuola Normale Superiore insieme a Camera di Commercio di Pisa, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l'organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana, partecipata dalla Regione.