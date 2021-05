Già partita l'organizzazione della 11ª edizione dell'Internet Festival: sarà 'phygital'

La Giunta comunale di Pisa ha approvato il protocollo di intesa per l’organizzazione dell’11ª edizione dell’Internet Festival che si svolgerà a Pisa dal 7 al 10 ottobre 2021. Il documento dovrà essere sottoscritto da Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Scuola Normale Superiore, Camera di Commercio di Pisa, l’Associazione Festival della Scienza di Genova.

"La nostra città è legata in modo inscindibile alla rete - dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani - essendo nato qui il primo dominio italiano. Al momento l’edizione 2021 della manifestazione è un cantiere aperto, con eventi e protagonisti ancora in via di definizione. Lo staff sta lavorando per offrire una nuova edizione, con un format misto tra eventi in presenza e fruizione digitale simile a quello dello scorso anno. Faremo tutti gli sforzi possibili per far sì che l’appuntamento possa confermarsi ancora una volta come uno degli eventi di punta della città e possa svolgersi nel modo più ‘normale’ possibile, nel rispetto di quelle che saranno le normative sanitarie vigenti al momento dell’evento".

Il programma della nuova edizione verrà svelato più avanti. Al momento l’unica cosa nota è la parola chiave attorno a cui ruoterà il festival, ovvero ‘#Phygital!’, un’espressione che fonde le parole inglesi physical ('fisico') e digital e sintetizza la vicinanza tra mondo reale e mondo virtuale, mondi sempre più vicini come dimostrano i recenti avvenimenti che estendono il termine a molte attività comuni e, fino a poco tempo fa, svincolate dall’uso obbligato della tecnologia: dallo smart working alla didattica a distanza, dagli acquisti alla partecipazione politica, dall’organizzazione del tempo libero alla gestione della sanità. Decine di eventi virtuali o live in location cittadine permetteranno al pubblico di avere un quadro più chiaro sulle potenzialità di sviluppo della rete, sui suoi margini di utilizzo, ma anche sulle molte criticità di cui soffre e sulle soluzioni da adottare per sfruttarne al massimo il potenziale utile e inibire quello fuorviante.