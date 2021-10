Con l'Internet Festival Pisa diventa anche capitale della street art

A ventidue anni dall’opera di arte urbana Tuttomondo, dipinta da Keith Haring nel 1989, Pisa torna capitale della street art, portando in Italia un altro artista consacrato dalla Grande Mela: per quattro giorni, dal 7 al 10 ottobre, in occasione dell’11° edizione di Internet Festival, il newyorkese Gaia, al secolo Andrew Pisacane, dipingerà live alle Manifatture Digitali. L’opera di live painting, realizzata grazie a Gianguido Grassi con l’associazione stART - Open your eyes e promossa da Fondazione Sistema Toscana, sarà visibile e 'interagibile' dal pubblico da giovedì 7, giornata inaugurale del Festival, fino a domenica 10 ottobre in orario 9.30 - 13 e 14 - 19 (ingresso libero).

'Cellular Perspectives', titolo dell’opera che occuperà una superficie di 30 mq, è un dittico che interpreta il tema di IF2021 ovvero il neologismo #PHYGITAL, che indica la commistione tra fisico e virtuale. Come delle cellule, tutti abbiamo conosciuto una delimitazione fisica in conseguenza dei restringimenti alla libertà personale dovuti all’emergenza sanitaria, chiusi dentro le mura storiche delle nostre città come in delle membrane; del pari grazie al cellulare abbiamo potuto superare digitalmente i confini domestici e spostarci in ogni parte del globo.

Nato a New York ma di origini italiane, Gaia è stato inserito da Forbes tra i 30 Under30 che cambieranno il mondo. Non è nuovo a Pisa: qui nel 2017 l’artista realizzò il murale Re-Nasci sulla facciata dell’azienda Saint Gobain, monumento al lavoro con cui iniziò lo Start Festival- Welcome to Pisa nel corso delle cui edizioni sono state dipinte 11 opere cambiando il volto dello storico quartiere di Porta a Mare.

Venerdì, sabato e domenica inoltre, dalle 19 alle 20.30, la performance Kaleidoscope animerà l’opera in un gioco interattivo di musica e luce, attraverso il quale reale e digitale si fonderanno insieme: la violinista Nancy Parra e la VJ Kri:_mi squarceranno la dimensione statica della tela avviando un viaggio verso mondi lontani. La performance si svolge con il contributo di DSU Toscana e la collaborazione dell’Associazione Universitas.