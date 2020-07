Pontedera, lavori sulla rete idrica: strade senza acqua

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, martedì 4 agosto, dalle ore 8.30 alle 16.30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Treggiaia nelle vie Collebello, delle Piscine, Vecchia Palaiese, di Valle, delle Colline per Legoli, piazza Ernesto Balducci, via della Conca e via dei Fabbri. Per limitare i disagi agli utenti, verrà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite una cisterna di acqua potabile posizionata in via della Casa Bianca, nel parcheggio davanti all’area commerciale.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento verrà rimandato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 5 agosto, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.