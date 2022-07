Interruzione di corrente in centro a Pisa: "Serve migliore programmazione, imprenditori danneggiati"

"Ancora una volta con pochissimo preavviso E-Distribuzione informa le attività commerciali, con volantini affissi lungo la strada, di una interruzione di energia elettrica per tutta la mattina di venerdì 15 luglio in questo caso nella zona di via Oberdan e via San Francesco. Ci siamo immediatamente rivolti al gestore del servizio per chiedere di spostare l’intervento e di mettere in atto una programmazione tale da permettere agli imprenditori di organizzarsi". Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area pisana Simone Romoli, raccoglie le proteste dei commercianti del centro storico a seguito dalla comunicazione dell’interruzione dell’energia elettrica tra via San Francesco, via Santa Cecilia, via Oberdan, vicolo del Tinti dalle ore 9 alle ore 14.

"Era già successo nel recente ponte del 2 Giugno nel tratto nord di corso Italia - spiega Romoli - quando le attività trovarono il volantino con le modalità dell’interruzione dell’energia elettrica a ridosso della data prevista, in un periodo di alto flusso turistico. Accade nuovamente, sempre nel centro storico e sempre in strade ad altissima densità commerciale anche con pubblici esercizi che utilizzano ad esempio frigoriferi. Ci siamo mossi immediatamente visto che questa modalità di intervento del gestore sta diventando una consuetudine anche nel caso dei giorni scorsi di Marina di Pisa".

Confesercenti Toscana Nord chiede quindi a E-Distribuzione "di modificare la data e l’orario dell’intervento nella zona di via Oberdan in modo da permettere alle attività di organizzarsi per prevenire gli evidenti disagi. Poi di concordare in maniera capillare con le associazioni di categoria il programma di interventi in questo periodo in cui la città ed il litorale stanno vivendo per fortuna una importante stagione turistica. Chiediamo anche al sindaco Conti - conclude Simone Romoli - se possa farsi portavoce verso il gestore di queste legittime richieste delle attività commerciali spingendo anche lui per una migliore programmazione degli interventi (o modificando gli orari in caso di urgenze non prevedibili con ampio margine".