San Giuliano Terme: lunedì interruzione dell'energia elettrica in alcune vie

Enel distribuzione informa che per lavori agli impianti di distribuzione sarà interrotta la fornitura di energia elettrica lunedì 16 novembre dalle 13:30 alle 16:30 a San Giuliano Terme (frazione capoluogo). Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita a non commettere imprudenze né a utilizzare ascensori.

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Le vie interessate (intervalli dei civici 'da' 'a' raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Via Niccolini 6, 38, da 44 a 48, da 54p a 56, 56b, 56e, 56p, da 60 a 64ap, 64p, da 66p a 68, 72, 76, 1, 1p, da 25x a 29, 29ce, da 29p a 37, da 41 a 45, da 49 a 53cp

Via Igo sheiley da 21 a 23, da 20 a 24

Via Vecchio Ospizio sn, da 2 a 6

Via Barsotti da 5 a 13, 15p

Igo Niccolini da 1 a 5a

Via Vecchio Ospizio 3

Via Igo niccolini 4

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito e-distribuzione.it, l'app e-distribuzione, oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta. Per segnalare un guasto è possibile invece rivolgersi al numero verde 803.500.

Gli uffici comunali chiuderanno alle 13:00, orario a partire dal quale nemmeno i servizi online saranno disponibili. Questi servizi torneranno attivi presumibilmente dalle 17:30. Per urgenze è possibile contattare la Polizia Municipale ai seguenti numeri: 3351403065 e 050818787.