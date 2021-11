Interruzione idrica imprevista a Coltano: Acque al lavoro per risolvere il problema

Acque SpA comunica che a causa di un guasto verificatosi nella tarda serata di domenica 7 novembre sulla rete idrica nel comune di Pisa, oggi lunedì 8 novembre sono in corso forti abbassamenti della pressione idrica e mancanze d’acqua a Coltano. I tecnici hanno individuato il guasto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione. Per limitare i disagi agli utenti, è stato allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo, tramite un’autobotte collocata in via Palazzi davanti alla villa Medicea.

Il ripristino del regolare servizio è al momento previsto per le ore 20, e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. Eventuali e significativi allungamenti dei tempi saranno comunicati nel corso della giornata. Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.