Imprevista interruzione idrica: disagi a San Miniato

Acque comunica che, a seguito di un guasto sulla rete idrica nel comune di San Miniato verificatosi nella tarda serata di venerdì 8 settembre e riparato nelle ore immediatamente successive, oggi sabato 9 settembre proseguono a manifestarsi abbassamenti della pressione idrica e temporanee mancanze d’acqua a San Miniato Basso, Ponte a Elsa, La Scale e Isola. Tale situazione è dovuta dal progressivo ma ancora lento recupero dei depositi idrici che nel frattempo si sono andati a svuotare.

Il ripristino dei normali livelli di servizio su tutta la zona interessata è previsto per le ore 17 e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.