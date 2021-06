Interruzione idrica a Montacchello e zona industriale di Ospedaletto

Acque Spa comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete idrica nel comune di Pisa, avvenuto questa notte, oggi martedì 1 giugno, si è verificata una interruzione idrica nella zona industriale di Montacchiello e in parte della zona industriale di Ospedaletto a est della tangenziale di via Gronchi.

I tecnici presenti sia dal primo momento per la ricerca del guasto dopo alcune manovre sono riusciti a limitare la zona interessata dall’interruzione idrica che al momento è ancora in corso nelle vie Cannizzaro (nel tratto compreso tra le vie Aldrovandi e Palach), Aldrovandi, Ferraris, Castaldi e Righi (tutte e quattro nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e Maggiore di Oratoio).

Per limitare i disagi agli utenti, è stato allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo, tramite un’autobotte posizionata nel parcheggio di via Meucci di fronte alla concessionaria BMW di Ospedaletto. Il ripristino del servizio, al momento previsto per il tardo pomeriggio, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.