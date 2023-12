Sosta selvaggia, l'autobus è costretto a fermarsi: in arrivo la denuncia

Autolinee Toscane informa che presenterà denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti del proprietario del veicolo che ieri, giovedì 27 dicembre, parcheggiato in sosta vietata in via Bixio a Pisa ha impedito il transito del bus del TPL dalle 12:30 alle 13:05. Per l’impossibilità a transitare da quella direttrice AT ha dovuto deviare i percorsi di altri due mezzi delle Linee 6 e 10 per tutta la durata dell’impedimento.