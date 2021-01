Assembramenti in Vettovaglie: intervento della Polizia

Un esercente è stato invitato ad effettuare solo consegne a domicilio, come prescrive la normativa. Gruppo di adolescenti in Piazza Manin

Due interventi anti-assembramento, in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid, messi a segno sabato 23 gennaio dalla Polizia di Stato di Pisa.



Analogo intervento intorno alle 21.30 in piazza delle Vettovaglie, cuore della movida, dove gli agenti, oltre ad allontanare le persone che si trattenevano in piazza, hanno effettuato un controllato in un esercizio commerciale, autorizzato comunque ad essere ancora aperto per la sola effettuazione delle consegne a domicilio. L'esercente è stato invitato ad evitare di somministrare direttamente agli avventori che si fossero eventualmente presentati per l’asporto sul posto, pena una contravvenzione e la chiusura dell’esercizio.