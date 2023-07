Maltempo, alberi caduti nel pisano

Danni contenuti in provincia di Pisa dopo l'ondata di maltempo che ha interessato la nostra regione nella giornata di ieri 25 luglio. E' stato in particolar modo il vento a creare qualche disagio. Nelle ultime 24 ore sono circa una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco dovuti principalmente ad alberi caduti sulle strade che hanno comportato anche ripercussioni alla viabilità. Le zone più colpite sono quelle di Pisa città, Tirrenia e San Giuliano Terme, anche se fortunatamente dal 115 non segnalano interventi di particolare rilievo.