Vecchiano: gli interventi di pulizia della fognatura bianca partono da Filettole

Al via a stretto giro gli interventi di pulitura della fognatura bianca a cura dell’ente vecchianese su tutto il territorio comunale, per una spesa complessiva di oltre 12mila euro. Le lavorazioni prenderanno il via nei prossimi giorni dalla frazione di Filettole, per la quale i lavori ammontano a un totale di oltre 5mila euro. A stretto giro saranno fornite adeguate indicazioni anche relativamente alle modifiche alla viabilità necessarie ad eseguire gli interventi. Tutte le informazioni anche sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Albo pretorio.