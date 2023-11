San Giuliano Terme: interventi per la messa in sicurezza di aree verdi e parchi pubblici

Interventi di messa in sicurezza e ripulitura effettuati dal Comune di San Giuliano Terme, tramite le maestranze della società in house Ge.s.te., in molte aree verdi e parchi pubblici presenti sul territorio.

In particolare sono stati eseguiti interventi su alcuni alberi del Parco della Pace 'Tiziano Terzani', il cui accesso dal cancello di via Veneto è stato riaperto dopo la chiusura in via precauzionale dovuta agli intensi agenti atmosferici dei primi giorni di novembre. Per mettere in condizioni le maestranze nel proseguimento dei lavori e sempre per salvaguardare la pubblica incolumità, rimane chiusa l'area a ridosso dei pioppi cipressini, dove vengono tra l'altro stoccati gli sfalci raccolti nel resto del parco.

Gli altri luoghi dove è stata eseguita la messa in sicurezza, oltre alla ripulitura dal numeroso fogliame caduto, sono nelle seguenti aree verdi ed aree gioco pubbliche: via Aldo Moro a Pontasserchio, piazza Giovan Battista Tempesti a Ghezzano, 'le collinette' di via Giuseppe Ungaretti in località La Fontina, parco del Partigiano ad Asciano, via di Traversagna via Gentile da Fabriano a Mezzana, via Marx in zona scuola Materna a San Martino Ulmiano, piazza Berlinguer e via Turati (parco tra la scuola primaria e la Pubblica assistenza) a Metato.

"Avevamo messo in programma il consueto monitoraggio delle aree alberate dei parchi pubblici e parchi giochi presenti sul territorio comunale, in particolare in quelli dove erano presenti situazioni di maggiore criticità - dice l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi - purtroppo, le intemperie che si sono abbattute, sebbene la stagione possa prevedere piogge e venti intensi, sono state molto violente e si è dunque presentata la necessità di intervenire tempestivamente e in alcuni casi di interdire le aree di accesso fino a quando non sono state ripristinate le condizioni di sicurezza, come nel caso del Parco della Pace".

"Le pesanti condizioni meteorologiche delle scorse settimane hanno messo a dura prova il nostro territorio - afferma il sindaco Sergio Di Maio - gli effetti della crisi climatica si stanno facendo sempre più aggressivi, abbattendosi sull'ambiente con grande violenza, dobbiamo avere dunque la prontezza di intervenire per la sicurezza delle persone e del nostro patrimonio di verde pubblico. All'inizio di quest'anno si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza del Parco della Pace, che aveva bisogno di essere rimesso a posto per garantire la pubblica incolumità e per non mettere a repentaglio il prezioso patrimonio alberato".