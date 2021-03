Capannoli: 20mila euro di interventi per valorizzare le strade bianche

Nuova viabilità a Capannoli sulla strada bianca via del Giuncheto, che collega via Pinete a Loc. Giuncheto ed a via Costia di Sole; nei giorni scorsi si è concluso un importante intervento di sistemazione con riporto di materiale riciclato per tutta la lunghezza della strada di oltre 1.200 m. Sistemata anche via Costia di Sole, il tratto di strada bianca che da Solaia porta a Camugliano, con ricarico di materiale stabilizzato per oltre 1 km. Gli interventi hanno riguardato la fornitura, il trasporto, la stesura e rullatura del materiale, l’escavazione di fosse laterali e il ripristino degli argini dove necessario, per complessivi 20mila euro.

Sono stati inoltre installati cestini per i rifiuti lungo i principali percorsi che si snodano per la campagna, così da permettere ai padroni degli amici a quattro zampe di poter gettare le deiezioni degli animali. "La valorizzazione del territorio campestre è uno degli impegni presi con i cittadini e questi interventi sono parte integrante dell’obiettivo che questa Amministrazione si è posto - dice la sindaca Arianna Cecchini - queste strade, oltre ad essere un’alternativa alla viabilità carrabile, sono anche percorsi di campagna che il Covid ci ha fatto riscoprire, frequentando di più le zone vicino a casa nostra; l’installazione di numerosi cestini è un incentivo a raccogliere le deiezioni canine ed a smaltirle correttamente lungo la passeggiata quotidiana".

